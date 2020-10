Liège : arrivée en grande pompe des premiers box vélos

A Liège, la ville a débuté l’installation de box vélos pour permettre un stationnement sécurisé des deux roues dans le centre mais aussi en périphérie. Dans les grandes villes, de nombreux citoyens n’ont pas de place pour stationner leur vélo à leur domicile, la nuit. Et ils ne veulent pas risquer de le laisser dehors.

Dans un premier temps, 13 box vélos seront disposés, souvent un par quartier. Chaque box dispose de 4 places de stationnement pour vélo. Elles seront attribuées nominativement à des habitants de Liège avec un abonnement d’un an (renouvelable) au prix de 75€. Conditions : habiter à moins de 200 mètres de l’emplacement car au-delà, selon l’expérience des autres villes, les utilisateurs ne font pas le déplacement pour prendre leur vélo. Et ne pas posséder de parking privé. C’est l’asbl Pro Vélo qui assurera la mise à disposition des box. Les 13 premiers seront installés en octobre et 12 fin 2020. 13 autres sont prévus l’année prochaine. Et un budget supplémentaire est également prévu en 2021. "A partir de l’année prochaine, nous souhaitons également proposer des box de ce type aux écoles qui ne peuvent accueillir de vélos dans leur enceinte " déclare l’échevin Gilles Foret, en charge de la mobilité et de la transition écologique.