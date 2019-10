Liège: apparaissez dans la nouvelle BD du Chat signée Philippe Geluck

L’imprimerie Snel, située aux Hauts-Sarts, a fait l’acquisition d’une nouvelle technologie de pointe. Il s’agit d’une rotative digitale jet d’encre haute qualité qui est une des premières en Europe. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, l’imprimerie s’est associée à Philippe Geluck pour offrir aux lecteurs la possibilité de personnaliser le 22e album du Chat intitulé " la rumba du Chat ".

Un concept inédit

"Les lecteurs peuvent commander un album du Chat, le même que celui qui sort en librairie, mais qui est unique au monde, explique Philippe Geluck. Dans certaines bulles le chat parle d’eux en citant leur nom et leur prénom. Et au milieu de l’album, à la page 30, il y a leur photo au milieu d’un de photos dessinées de personnes célèbres. Et sur cette page le chat dit que parmi toutes ces photos il y en a une qu’il préfère et c’est bien entendu celle du lecteur. L’imprimerie Snel a fait l’acquisition d’une machine qui est absolument nouvelle et inédite et qui permet de faire cet album qui est la copie exacte de l’album original mais avec la personnalisation. On le commande en ligne et on se le fait livrer quelques jours après".