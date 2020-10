Liège : annulation des Rencontres Théâtres Jeune Public

Les annulations des événements qui avaient encore été maintenus cet automne se poursuivent. Après la fermeture des grandes salles comme l’Opéra, le Théâtre de Liège, l’Orchestre ou le Forum, après l’annulation des festivals du rire et du film de comédie, c’est au tour des Rencontres Théâtres Jeunes Publics de jeter l’éponge. L’édition 2020 qui devait avoir lieu du 3 au 10 novembre est annulée.



"Compte tenu de la situation sanitaire, devenue dramatique ces derniers jours, cette décision difficile a pourtant été prise sans hésitation notamment par rapport au respect que chacun doit rendre aux équipes médicales qui œuvrent au quotidien", expliquent la Province de Liège et la Fédération Wallonie-Bruxelles qui organisent cet événement.

Ces rencontres, c’est depuis 35 ans, l’occasion pour les compagnies qui créent des spectacles jeunes publics de proposer leur spectacle aux écoles, aux centres culturels et autres organismes pour la programmation de toute la saison. C’est un peu le "marché du théâtre jeune public".

La Province de Liège s’était efforcée de maintenir l’événement en s’adaptant aux contraintes sanitaires et d’espace mais le nouvel arrêté du gouverneur interdisant tout événement jusqu’au 19 novembre modifie la donne. La Province et la Fédération s’engagent à rencontrer rapidement les acteurs de ce secteur et à maintenir le défraiement des compagnies qui devaient participer à cette édition.