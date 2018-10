Liège: alerte sur le nombre de cas de diabète

Un chiffre qui interpelle: 600.000, c'est le nombre de personnes souffrant du diabète en Belgique. Il faut savoir que les maladies chroniques, dont fait partie le diabète, sont une des principales causes de mortalité dans le monde.

Au niveau de la Province de Liège, les derniers chiffres mis en avant par une étude des mutualités chrétiennes ne sont guère brillants. On estime que le nombre de personnes atteintes par cette maladie a augmenté de 35%.

Le dépistage pour prévenir la maladie

Le diabète est une maladie silencieuse, il est donc indispensable de le détecter au plus tôt par le biais d'un test de glycémie ou d'une prise de sang chez son médecin. Mais quelle est exactement cette maladie et quel impact a-t-elle sur l'organisme?

Emmanuel Beck (endocrinologue et diabétologue au CHC) : "Le diabète est une maladie qui est caractérisée par un excès de sucre dans le sang et par une mauvaise utilisation de l'insuline par l'organisme du patient. Visuellement c'est comme si l'insuline était une clé qui fait rentrer le sucre dans la cellule. Chez les patients souffrant de diabète de type 2, la serrure est rouillée. Les facteurs de risques principaux sont, tout d'abord, une prédisposition familiale lorsqu'on retrouve d'autres patients diabétiques dans la famille. N'oublions pas le surpoids, l'obésité, la sédentarité, l'hygiène de vie au niveau alimentaire et le tabagisme. Sans culpabiliser le patient, il faut qu'il soit conscient qu'il est le propre acteur de sa santé".

Communiquer en amont

Le diabète de type 2 peut être détecté facilement et une des solutions serait d'informer au mieux la population sur l'impact et la détection de cette maladie. Les explications de la Directrice de la Mutualité Chrétienne de Liège, Valérie Notelaers: "Il y a une action à mener dès le plus jeune âge puisqu'avec la problématique de l'obésité on constate une augmentation du diabète chez les plus jeunes. Pour nous, l'information doit passer par l'école avec les enfants qui seront, ensuite, les porte-parole auprès des parents. La communication doit également passer par les communes par une sensibilisation au niveau de la connaissance des symptômes du diabète aussi sur les tests qui peuvent se faire et s'organiser facilement".

La Journée mondial du diabète a lieu le 14 novembre, toutes les informations sur le site: https://www.journee-mondiale.com/42/journee-mondiale-du-diabete.htm