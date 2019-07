D’ici moins d’un an, plus de 7000 panneaux photovoltaïques seront placés sur les toits des bureaux et des entrepôts de Liège Airport. Ces panneaux, additionnés à la station de cogénération de l’aéroport, permettront à celui-ci de couvrir 30 pc de sa consommation d’électricité. Près de 3700 de ces panneaux sont déjà installés et couvrent une superficie de près de 13.000 m², un chiffre qui s’apprête donc à être doublé.

L'aéroport vise par ailleurs le zéro carbone en 2030.