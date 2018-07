Liege Airport: préavis de grève déposé chez Aviapartner

Il y a de la tension sociale dans l'air chez Aviapartner à l'aéroport de Bierset. Le front commun syndical vient d'ailleurs de déposer un préavis de grève qui pourrait déboucher sur une action à la fin du mois. C'est ce que précise Michel Gretzer, permanent CSC Transcom : " C’est le manque d’effectif de travail et le manque de perspective de l’entreprise sur l’avenir qui motivent ces tensions. Sur le terrain, il y a clairement un manque de matériel pour pouvoir opérer les journées comme il faut. Les travailleurs ont une insécurité totale, ils sont en train de craqué. Nous avons déposé un préavis de grève de 14 jours. La direction a souhaité prendre 2 dates pour voir si on pouvait avancer et éviter d’avoir un conflit entre nous et eux. Si rien ne se passe, nous ferons une assemblée avec le personnel, nous leur raconterons ce qu’on a entendu en réunion et nous verrons l’action que nous prendrons par la suite. "