Liège Airport : les travailleurs de Fedex en arrêt de travail, une trentaine d'avions cloués au sol

Les travailleurs du transporteur cargo Fedex sont en grève depuis ce mardi à deux heures du matin. 671 emplois sont menacés. Ils ont l'impression de ne pas être entendus par la direction. "Pour le moment, 38 avions sont bloqués" nous confirme le délégué FGTB Hasan Lyasghi. "Certains ont été déchargés en début de nuit dernière. D'autres sont toujours chargés. Des camions sont toujours en attente sur le tarmac. Toute la marchandise est restée bloquée. Tous les départements des ouvriers, de la maintenance, les administratifs, tout le monde suit le mouvement. Voilà cinq ans qu'on a été rachetés. A chaque conseil d'entreprise on nous demande de montrer une bonne image de Liège. Il n'y a pas eu de gros mouvement social. On a joué le jeu de la concertation. Et ils veulent licencier. C'est un coup de couteau dans le dos. Ils ont trahi les travailleurs."

Deux Boing 777 ont été détournés sur les aéroports de Paris et de Cologne. Les syndicats n'annoncent pas d'heure de fin pour leur mouvement de grève.