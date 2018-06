Liege Airport: le trafic passagers connaît un pic l'été, mais il reste modeste

Pour vos vacances, peut-être prendrez-vous l'avion à Liege Airport...

Cet été, il dessert quatorze destinations, situées en Espagne, au Maroc, en Grèce, en Tunisie et en Turquie. Les liaisons vers ces deux derniers pays sont des nouveautés.

Si juillet et août sont les mois les plus importants importants en termes de trafic passagers, cette activité reste modeste pour cet aéroport spécialisé dans le fret. Son quotidien est fait d'un maximum de trois départs et trois arrivées de touristes. La perte des liaisons avec la Corse et la Chine, notamment, a fait chuter le nombre de passagers. L'an dernier, ils ont été 192.381. TUI, le seul opérateur encore présent à Liege Airport, annonce pour cet été une hausse des vacanciers de 20%. Quoi qu'il en soit, Liege Airport n'a jamais atteint les 500.000 passagers annuels qu'espéraient ses responsables au moment de l'inauguration de l'actuelle aérogare en 2005.

Après avoir reçu, 6 années durant, de l'ordre de 300.000 passagers annuels, Liege Airport est passé à 382.000 en 2016. Le chiffre était trompeur. 150.000 passagers avaient en effet été accueillis à cause de la fermeture de l'Aéroport de Bruxelles-National après l'attentat du 22 mars.

En 2017, le nombre de passagers a chuté à un peu plus de 192.000. Et la fréquentation de cette année semble devoir être du même ordre : dur, dur pour les rares commerces du terminal, à moins d'adapter leur offre et de viser une clientèle "extérieure". Joël Rademaker gère trois enseignes horeca dans l'aérogare : " Quand on a commencé il y a 13 ans, on était tournés presqu’à 100% sur le " passagers ". Aujourd’hui dans nos établissements de restauration, on a du vraiment se tourner vers le business autour de l’aéroport et les hommes d’affaires installés sur les différents zonings. Il y a 4000 autres personnes qui travaillent pour l’aéroport, beaucoup dans le fret, ce sont aussi des clients. Le restaurant, on y a inclus aussi une salle d’événements, de séminaires. Il y a un développement très important qui est prévu dans les années futures au niveau de l’immobilier donc du nombre de personnes qui vont travailler sur le site. C’est tout ceux-là qui doivent nous apporter du chiffre en plus des touristes. "

" En offrant aux entreprises la possibilité de s’installer sur le site de Liège Airport, on a aussi permis aux commerçants d’avoir un autre type de clientèle. ", explique Christian Delcourt le porte-parole de l’aéroport. Il ajoute : " Nous n’avons jamais négligé le " passagers ", mais c’est clair que nous n’avons pas la prétention d’être Charleroi ou Bruxelles. Nos commerciaux sont toujours en recherche de nouvelles compagnies. C’est un marché très, très concurrentiel mais on a des contacts qui nous permettent de croire qu’on pourra offrir à court terme de nouvelles destinations aux Liégeois. Les touristes chinois, c’est vraiment le type de marché qu’on peut capter. Pour l’instant, ils ne viennent plus mais on est toujours en contact avec eux et on espère qu’ils reviendront très prochainement. "