Liege Airport: le projet d'une station d'hydrogène à nouveau recalé

A Liege Airport, le projet d'une station d'hydrogène est à l'arrêt. Il a été recalé une seconde fois par l'inspection des finances de la Région wallonne. Pourtant, dans son plan de relance, la Région wallonne veut développer une filière autour de l'hydrogène comme énergie alternative. Elle demande une aide de 160 millions d'euros à l'Europe. L'hydrogène peut alimenter un moteur électrique et remplacer l'essence ou le diesel.

Le groupe John Cockerill s'est spécialisé dans la transition énergétique. Depuis 2018, il propose un projet de station d'hydrogène pour alimenter les véhicules sur le site de l'aéroport de Liège. Baptisé "Hayrport", ce projet novateur est unique, mais le dossier n'avance pas.

Un projet unique au niveau européen

Pour le patron du groupe John Cockerill, Jean-Luc Maurange, les perspectives du marché de l'hydrogène sont énormes. Et le projet-pilote de station à Liege-Airport a besoin rapidement de subsides publics: "Cet hydrogène vient alimenter des taxis, des bus, des engins de manutention, des camions. Tous les engins poussoirs des avions ou qui traitent les bagages peuvent être aussi basculés à l'hydrogène. Et puis, peut-être, si un jour l'avion du futur, en 2050, marche à l'hydrogène, et bien il sera aussi alimenté. On peut encore, si on bouge vite, avoir un modèle unique au niveau européen. La ville de Toulouse est en train de faire un copier-coller de ce projet qui lui, si on n'y prend pas garde, va être probablement opérationnel avant le nôtre. Alors c'est un peu dommage d'avoir été précurseur. C'est le lièvre et la tortue".

Recalé par l'inspection des finances

Selon nos informations, le projet prévoit un subside de 6 millions d'euros pour compenser le surcoût de la production d'hydrogène. Il prévoit aussi l'achat de 4 bus à hydrogène. Mais il vient d'être recalé pour la seconde fois le mois dernier, par l'inspection des finances. En cause: des problèmes administratifs de validation par un réviseur, de constitution de jury et de concurrence. Chez le ministre de l'énergie, Philippe Henry, on confirme toujours soutenir le projet. Une nouvelle analyse du dossier sera demandée à l'administration wallonne. En attendant, tout ça fait désordre pour une Wallonie qui veut promouvoir la filière énergétique de l'hydrogène.