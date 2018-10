Liège Airport bientôt dans le top 5 européen des aéroports de fret grâce à l'arrivée d'ABC

Liège Airport entend intégrer le top 5 des aéroports de fret européens grâce à l'arrivée d'AirBridgeCargo (ABC). Un accord "historique" d'une portée de dix ans a en effet été signé mardi à Londres avec le groupe russe Volga Dnepr, propriétaire de la compagnie de fret, ce qui permettra de créer un hub européen, synonyme d'environ 400 emplois sur le site de Bierset, s'est félicité l'aéroport wallon mercredi. Celui-ci investira 25 millions d'euros dans la construction de deux halls d'une superficie de 25.000 m2, que l'entreprise russe louera ensuite.

Liège Airport a accueilli les premiers vols d'ABC il y a un an, lorsque la compagnie n'a plus pu opérer à Amsterdam. Cette dernière a ensuite lancé un appel d'offres en février dernier pour créer un hub européen, auquel l'aéroport liégeois a répondu.

"Nous évoluerons dans la Champion's League au niveau du cargo et nous nous distinguons également des 'petits' aéroports concurrents qui cherchent à faire du cargo", pointe Luc Partoune, administrateur délégué de Liège Airport.

Jean-Marie Happart, vice-président de l'aéroport, a, lui, évoqué le développement "fulgurant" de l'infrastructure liégeoise, "même si celui-ci dure depuis 20 ans maintenant".

L'accord signé mardi porte sur dix ans, ce qui permet à l'entreprise russe d'entrevoir des possibilités d'expansion et à Liège Airport d'atteindre le million de tonnes de fret d'ici 2020 et, de la sorte, d'entrer dans le top 5 des aéroports européens de cargo.

"Il s'agit du plus important investissement d'une entreprise russe au sud du pays", s'est réjoui Jean-Luc Crucke, ministre en charge des Aéroports wallons, qui relève des retombées économiques importantes à venir pour la Région. "C'est un pas important qui a été franchi et qui confirme la crédibilité de Liège Airport. Il sera désormais considéré comme un 'grand' dans son domaine", se félicite-t-il, soulignant le poids des aéroports dans le redéveloppement économique wallon.

ABC, très active dans les secteurs des denrées périssables et de l'e-commerce, est un des leaders mondiaux du fret et est présente sur tous les continents de la planète. D'après Luc Partoune, elle s'est laissée séduire par la capacité d'accueil et d'expansion ("sans restrictions") de Liège Airport, mais aussi par la main-d'oeuvre et l'espace pour s'étendre qu'on y trouve et le réseau dont jouit déjà l'aéroport.

L'embargo russe actuel sera-t-il problématique? "Non", répond Luc Partoune. "La Russie n'est pas non plus mise au ban de l'Europe pour le commerce. L'embargo porte sur certains produits. Mais ABC ne vole pas seulement vers son pays d'origine. Nous ferons partie d'une véritable toile d'araignée", illustre-t-il.

La compagnie, qui sera le 2e client en importance à Liège derrière FedEx, a pour ambition d'y augmenter le nombre de vols hebdomadaires jusqu'à 30 d'ici un an et demi. Ils seront opérés majoritairement de jour.

L'entreprise disposera de son premier entrepôt de 12.500 m2 dès juin 2019 et du second début 2020. Des halls qu'elle louera et équipera à ses frais, et pour la construction desquels Liège Airport dépensera 25 millions d'euros.

La Société wallonne des aéroports (Sowaer) investira, quant à elle, 29 millions d'euros dans quatre dalles permettant d'accueillir la flotte d'ABC. Et le ministre Crucke de pointer les 250 millions d'euros investis à Liège Airport depuis 2001. "On ne trouve pas tous les jours une entreprise qui va créer 400 emplois", ajoute-t-il. "Ceci constitue un investissement vertueux."

"Liège Airport est le 1er pôle de développement économique de la Wallonie pour les 20 prochaines années", abonde Jean-Marie Happart. "Et nous essayons de rendre la mariée la plus belle possible", résume-t-il. Notamment à l'égard des Chinois et de nombreuses de ses sociétés qui viennent s'installer dans la région. Et bientôt du géant mondial de l'e-commerce Alibaba...