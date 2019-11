Liège : adieu les barquettes en plastique dans les crèches communales

Les barquettes plastiques dans les crèches communales de Liège, ce sera bientôt fini. Dès le 16 décembre, les repas seront distribués dans des raviers en cellulose organique.

Depuis près d’un an, des parents inquiets s’étaient mobilisés contre les barquettes en plastique. La nourriture des enfants des crèches de la Ville de Liège était livrée froide dans ces barquettes individuelles qui étaient réchauffées au micro-ondes. Les parents avaient lancé une pétition et manifesté, notamment. Ils envisageaient même de saisir le Conseil d’État.

Des mois de recherches

De son côté, le collège communal s’était engagé en début d’année dans sa déclaration de politique communale à chercher une solution rapide. De longs mois ont donc finalement été nécessaires. Pourquoi ? La réponse de Pierre Stassart, l’échevin liégeois de l’instruction publique et de la petite enfance : "ISoSL, qui fournit les repas, a fait des recherches pendant des mois pour trouver la solution qui conviendrait le mieux. On a envisagé un maximum de solutions. On était à la recherche d’une solution qui soit environnementalement la meilleure. Finalement, ils l’ont trouvée, du côté de Montpellier, et c’est pour cela qu’on aura des barquettes en cellulose qui pourront donc être jetées avec les déchets verts et donc être traitées comme des déchets organiques."

Dans un premier temps, un film en plastique sera utilisé pour recouvrir ces raviers. "Dans un deuxième temps, il y aura un film en amidon, donc qui sera également organique", explique l’échevin, "Mais les fournisseurs ne savent pas tout de suite, en décembre, nous fournir l’ensemble. Mais, comme les barquettes en cellulose, elles, sont disponibles dès décembre, et que c’est bien sûr sur la barquette que repose la nourriture des enfants, on va le faire dès le mois de décembre."

Un coût supplémentaire

Pour la Ville, le coût supplémentaire est de 15.000 euros par an. "Ça a l’air important mais ça fait sept centimes et demi par citoyen liégeois. Donc je pense que c’est un coût supportable", relève Pierre Stassart. Il souligne encore que cette solution devrait apaiser les parents tout en continuant à respecter le rythme naturel des bébés : " Notre priorité est toujours restée que le rythme de l’enfant soit respecté. Ils doivent manger quand ils en sentent le besoin. C’est pour cela qu’on est en liaison froide et c’est pour cela que se posait le problème du contenant qui est désormais résolu."

Une décision qui réjouit les parents

Odile Collinet fait partie du groupe de parents qui se sont mobilisés. "On est vraiment très contents.", réagit-elle, "On a l’impression que notre action a permis d’accélérer un petit peu le processus. Ça met du sens sur notre action en tout cas. On va continuer à rester attentifs. C’est une première victoire. Les barquettes compostables, c’est nettement mieux. Mais ça reste des contenants qui doivent être produits. Et puis, il y a toujours ces films plastiques et tout le projet aussi de mettre plus d’alimentation bio et durable. On sera présents le 25 novembre au Conseil communal de Liège pour remercier et encourager les élus dans cette voie."

Les parents regrettent un manque de communication dans ce dossier. "Cette annonce, on l’attend depuis longtemps.", explique Odile Collinet, "Et surtout, on a envoyé plusieurs mails, on a eu beaucoup de coups de téléphone, on a vraiment beaucoup cherché à avoir des réponses durant plusieurs mois et c’était silence radio de la part des personnes qu’on sollicitait."