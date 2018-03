Liège: action devant l'agence Opéra contre l'entrée en bourse de Belfius

La mobilisation contre l'entrée en bourse de Belfius ne faiblit pas. Après Louvain, Namur et Charleroi, la plateforme "Belfius est à Nous" a mené ce matin une action de sensibilisation devant l'agence Opéra à Liège. Elle s'oppose à l'entrée en Bourse de l'institution bancaire, "qui devrait être à l'ordre du jour du conseil des ministres restreint cette semaine", a indiqué Philippe Samek, secrétaire national CNE, qui s'exprimait ainsi au nom de la plateforme.

"Belfius est à Nous" se compose d'une vingtaine d'organisations de la société civile, syndicales, mutualistes et autres. La plateforme est à l'origine de motions contre cette entrée en bourse votées par différents conseils communaux. Elle est d'ailleurs à l'ordre du jour du conseil communal de Liège ce lundi. Une pétition a également été mis en ligne.

La plateforme dénonce l'absence de débat public sur cet important dossier.

Selon le gouvernement, il s'agirait de récupérer l'argent investi dans le sauvetage de la banque en 2011 afin d'affecter ce montant au remboursement de la dette publique.

Selon la plateforme, "ces prétendus objectifs ne sont que des prétextes"."A l'heure actuelle, Belfius répond à tous les appels d'offres des communes alors que ce n'est pas l'activité la plus rentable. Un actionnariat privé voudra renouer avec des pratiques de rendement élevé à court terme, avec les risques que cela implique, comme cela a été vécu il y a plusieurs années, et nous craignons dès lors que les communes et institutions publiques soient mises de côté. Et s'il y a moins de possibilités de financement, ce sont les citoyens qui en subiront les conséquences à travers l'augmentation des impôts", souligne Philippe Samek.

La plateforme demande que Belfius soit à 100 % une banque publique au service de projets sociaux et durables.