Liège : action coup de poing contre les dépôts clandestins d’immondices

"On arrive avec le camion du service propreté, on travaille régulièrement ensemble", explique Andréa Libion, du service environnement de la police de Liège. "Chaque semaine, il y a au moins deux patrouilles officielles. Je prends des photos du dépôt, je détaille quels types de sacs il y a, si ce sont des sacs de la ville de Liège, si ce sont des sacs non conformes, c’est-à-dire des sacs sur lesquels il n’y a pas le logo de la ville de Liège. Ensuite, le service propreté, composé de deux ouvriers, prend tous les sacs à la recherche d’indices. S’il n’y a rien, cela n’empêche pas d’aller faire une enquête de voisinage pour savoir si quelqu’un a vu à quel moment on a déposé les sacs-poubelles, si c’est récent ou pas, si c’est régulièrement au même endroit. Sur base de notre enquête et des indices, on peut dresser le PV".

Comme une véritable scène de crime, le dépôt clandestin d’immondices a été entouré de rubalises. Et comme dans les séries policières, une enquête a immédiatement été enclenchée pour en identifier les auteurs. Une enquête menée par une patrouille mixte composée de policiers et d’agents du service propreté de la ville de Liège.

Dans leur travail, les policiers et les agents du service propreté sont aidés. "On va les aider avec d’une part, deux agents constatateurs qui vont vraiment être dédicacés à l’investigation, à la sanction, à l’analyse du territoire", dit Gilles Foret, échevin liégeois de la propreté publique. "Et à côté de cela, avec des moyens plus matériels, des caméras mobiles dites intelligentes, qui, elles, vont être dédicacées vraiment à la détection des comportements autour de ces points noirs que nous retrouvons beaucoup trop sur le territoire".

Et place du Béguinage, le dépôt clandestin n’est pas resté un "cold case" puisque, grâce à certains documents retrouvés dans les sacs de détritus, l’auteur des faits a été rapidement identifié.

Certains quartiers plus touchés que d’autres

Les dépôts clandestins concernent tout le territoire, mais certains quartiers sont plus touchés que d’autres. La sensibilisation y est donc d’autant plus importante.

"Les dépôts clandestins se retrouvent sur tout le territoire, mais il y a des particularités parfois liées à des logements multiples où les règles ne sont peut-être pas assez connues et ça, c’est un travail aussi en amont que nous devons faire", constate Gilles Foret. "Il y a des quartiers étudiants où, parfois, il y a beaucoup de rotation et donc là, on doit sensibiliser mais il faut aussi à un moment mettre le curseur de la répression un peu plus fort pour faire respecter notre espace public et notre environnement de manière plus générale."

Lourdes amendes à la clé

Et les auteurs de ces dépôts clandestins risquent gros. Lorsqu’ils sont pris "la main dans le sac", ils doivent payer une amende ainsi que la facture de l’enlèvement des déchets, ce qui peut parfois se chiffrer à plusieurs milliers d’euros.

Le nombre de verbalisation a augmenté de 35% l’an dernier. Il y en a eu plus de 2800, grâce au flair de ces patrouilles dédiées aux dépôts clandestins.