Liège accueillera bientôt d'immenses bateaux de croisière

La ville de Liège va-t-elle devenir une étape incontournable pour les bateaux de croisière ? On n'en est pas encore là mais c'et vrai que depuis quelques temps, on voit accoster au port des yachts des navires impressionnants, de plus de 100 mètres de long.

L'un d'eux a fait escale en cité ardente il y a quelques jours: le Rhein Prinzessin, 110 mètres de long, 140 touristes à bord -des Anglais et des Allemands principalement - dont certains faisaient bronzette sur l'immense pont-terrasse. Ils effectuaient une croisière de 8 jours sur le Rhin, la Meuse et le canal Albert avec des étapes à Cologne, Amsterdam, Anvers, Maastricht et Liège notamment.

Et ce tourisme est appelé à se développer, avec des navires encore plus impressionnants. "Nous accueillons actuellement une quinzaine de bateaux de croisière par an, ce qui représente environ 1500 passagers", souligne Hélène Thiébaut, responsable de la communication du Port autonome de Liège. "Le port des yachts doit s'adapter aux prochains navires qui atteindront 135 mètres de long. C'est pour cela qu'on va aménager une zone en amont du port, en face de la statue équestre du roi Albert 1er, afin que ces bateaux puissent accoster facilement".

L'objectif, c'est évidemment que ce tourisme bénéficie à l'économie locale. "Ce sont des passagers qui restent à Liège une ou deux nuitées", précise Hélène Thiébaut. "Ils profitent généralement de l'offre touristique et culturelle. Ils visitent des musées comme le Grand Curtius ou celui de la Boverie. Ils viennent également pour des événements plus ponctuels comme la nuit des côteaux ou le village de Noël"

Ces touristes sont prêts à débourser jusqu'à 2000 euros par personne pour un séjour d'une semaine sur ces hôtels flottants. Et à ce tarif là, il faut que la croisière s'amuse !