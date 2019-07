Liège accueille le premier festival de food truck

La première édition du FADA (Food and Drink Art) Liège Food Truck Festival se déroule depuis ce jeudi au coeur de la cité ardente. Une vingtaine de food truck se sont installés pour quatre jours dans le parc d'Avroy. Ils proposent de la nourriture que les organisateurs garantissent "100% fait maison" et qui ne sera pas servie dans des contenants en plastique à usage unique.

Parmi la vingtaine de food truck, il n'y a que des passionnés. "Si on fait ce métier-là, c'est parce qu'on l'aime et parce qu'on n'a pas envie de servir des produits qui sont industriels. On en vient de plus en plus de toute façon à ce système du circuit court, du fait maison et nous, on suit un petit peu la tendance" explique Philippe Banken, restaurateur.

Le festival met à l'honneur la bonne nourriture mais aussi la musique. Christophe Serwy, l'organisateur du FADA, explique: "Il y a deux scènes, une petite scène de proximité. Ce n'est pas un grand festival avec des grandes scènes, ce sont des petites scènes de proximité avec un son vraiment très très léger d'ambiance où on privilégie les artistes de rue. On serait déjà heureux si on arrive à deux, trois mille personnes par jour".

Le FADA se tiendra au parc d'Avroy jusqu'au 21 juillet prochain où l'on fêtera la fête nationale.