Liège accueille la première formation universitaire dédiée au jeu vidéo

Média très populaire et influent, le jeu vidéo possède des codes propres, un langage spécifique qu'il s'agit de maîtriser quand celui-ci devient outil d'apprentissage. Le Liège Game Lab de l'Université de Liège-collectif de chercheurs dans le domaine du jeu vidéo-en partenariat avec la Haute Ecole de la Ville de Liège et le Digital Lab de la Province de Liège, proposera dès janvier 2021 une formation spécifiquement dédiée au jeu vidéo. Il s'agit de la première formation universitaire en la matière. Pierre-Yves Hurel, membre du Liège Game Lab. " Le jeu vidéo est un média de plus en plus présent, il concerne un public de plus en en plus large et l'enjeu est important parce que les outils numériques sont aujourd'hui de plus en plus utilisés que ce soit dans le domaine pédagogique ou culturel par exemple. Et pour pouvoir utiliser cet outil de manière pertinente, une formation est nécessaire pour comprendre comment fonctionne le jeu vidéo, comment on fait passer un message ou comment on raconte une histoire par ce biais là".

Au programme de cette nouvelle formation: introduction aux études scientifiques du jeu, apprentissage de l'histoire du jeu vidéo ou encore initiation à la création de jeux. " Le programme de cette formation est assuré par des spécialiste du domaine du jeu vidéo" souligne Pierre-Yves Hurel " On a en effet la chance à l'Université de Liège d'avoir un collectif de chercheurs dans le domaine du jeu vidéo et cette formation va permettre de transmettre le fruit de cette recherche menée depuis plusieurs années maintenant".

Cette formation hybride qui associera des cours en présentiel et des cours à distance s’adresse aux détenteurs d’un baccalauréat dans le domaine socio-culturel, artistique mais aussi le secteur des média, celui de la communication, de la jeunesse ou de l'enseignement. Elle se déroulera de janvier à juin 2021. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. http://labos.ulg.ac.be/liege-game-lab/