Liège accueille ce week-end le premier Golden Age Rock Festival

Un nouveau festival rock verra le jour ce week-end à Liège. Il mettra à l’honneur ce qu’on appelle le "classic rock".

Ce premier Golden Age Rock Festival se déroulera de vendredi jusqu’à dimanche au Manège de la caserne Fonck. 23 concerts figurent à l’affiche. Ce festival a été créé par un groupe de passionnés. Gauthier Henri est un d’entre eux : "C’est un collectif de passionnés qui s’est promis de mettre sur pied un festival différent, exclusivement dédié aux meilleurs groupes actuels du passé. Il n’y a que des groupes qui ont évolué dans les années 70 ou les années 80 qui seront à l’affiche du festival." C’est ce que ces amateurs avaient pu voir à l’étranger qui leur a donné l’envie de créer ce festival. "On a l’habitude de faire pas mal de festivals à l’étranger notamment en Angleterre et en Suède.," explique Gauthier Henri, "On a toujours été séduits par les exclusivités et on s’est dit que voir des groupes inédits, ça pouvait peut-être intéresser pas mal de gens. Ça a été le détonateur, le début du projet de ce festival. C’est un festival à visage humain, avec une seule scène. C’est vraiment un concept très différent des festivals qu’on peut voit maintenant. On veut inscrire ce festival dans la durée, il y a une condition pour cela, c’est que le public réponde présent."

En ce qui concerne l’affiche… "Il y aura quelques surprises.", annonce Gauthier Henri, "Il y aura au niveau local Alain Pire Experience. Il y aura Irish Coffee, qui vient d’Alost et qui a fait un très grand album au début des années 70. Et alors, on va donner un spot light tout à fait particulier à notre ami Rudy Lenners, qui a été batteur de Scorpions entre 1974 et 1978. Il va faire une sorte d’adieux à la scène avec ses meilleurs potes musiciens, et il en a beaucoup. On pourra revoir des musiciens de Steelover et de Such A Noise. Parmi les groupes étrangers, notre coup de cœur, c’est Foghat, c’est vraiment les rois du rock-blues-boogie. Sinon, il y a Doc Holliday et Moxy, c’est un groupe canadien, c’est la première fois qu’ils mettent les pieds en Europe, je pense que ça va être aussi une très grosse attraction du festival."