Liège : abris de nuits fermés et mise en place d'un accueil SDF au Parc Astrid

La ville de Liège, le relais social et le CPAS prennent une série de mesures pour aider les sans-abri en cette période où ils sont particulièrement vulnérables.

L’arrêt des activités économiques et sociales représente, en effet, pour eux une brusque diminution de la générosité sociale. Quant aux structures habituelles d’accueil, elles ne peuvent plus fonctionner normalement.

Fermeture des abris de nuit

Les abris de nuit qui ont continué de fonctionner depuis le début de la pandémie doivent aujourd’hui être fermés. Les recommandations liées au confinement des personnes et à la durée d’exposition au confinement ne permettent plus de garder ces lieux accessibles. Les normes de distances sociales ne pouvant être rencontrées qu’avec un nombre extrêmement restreint de lits à disposition.

Distribution de tentes

En urgence, la ville et ses partenaires ont créé un collectif Astrid2020 pour mettre en place un accueil sur le site du Parc Astrid à Coronmeuse.

"Du personnel sera présent pour distribuer des colis alimentaires. Des toilettes et des possibilités de douches seront proposées mais également une permanence médicale. Et puis, il y aura une distribution de tentes avec pompe, matelas et couverture", explique Jean Paul Bonjean, le président du CPAS de Liège.

Pas question de créer un camping bien sûr puisqu’il faut éviter les rassemblements, les personnes auront une tente qu’elles pourront utiliser ailleurs que dans ce parc. "Il y aura d’ailleurs des maraudes des travailleurs sociaux et de la police pour éviter les rassemblements", ajoute le président du CPAS.

La Croix Rouge a été contactée pour la distribution alimentaire. Quant aux personnes qui voudraient faire des dons et pour respecter le confinement, cela ne pourra se faire en nature mais bien via un versement sur le compte du relais social (BE97 0910 1730 6849) ou de solidarité sinistrés Liège (BE08 0910 1999 9813)

L'accueil s’effectuera tous les jours de 16 à 19 heures donc au Parc Astrid.