Liège abat sept de ses tilleuls : le fruit d'une surveillance préventive de ses plantations

La tempête de la semaine dernière a abattu certains arbres. Elle a aussi été l’occasion pour les services des différentes communes de faire le point sur l’état de leurs arbres les plus fragiles. Des arbres qui sont soumis à des tests et qui, en cas de danger, sont alors abattus de manière préventive. A Liège, le long du boulevard de l’Ourthe, plusieurs tilleuls sont en cours d’abattage.

Harnachés dans un vieux tilleul, deux élagueurs de la Ville de Liège préparent l’arbre pour l’abattage. Il est d’abord élagué. Son tronc sera ensuite billonné, du haut vers le bas, par morceau d’un mètre environ. Sur le boulevard de l’Ourthe, sept des 17 tilleuls vont être abattus. Pas de lien direct avec la dernière tempête, mais plutôt pour éviter qu’ils ne tombent lors de la prochaine car ils ont été testés et ne sont pas en bon état.

" L’ingénieur installe des capteurs sur l’arbre. Ils vont mesurer l’élasticité de l’arbre et le plateau racinaire, pour voir s’ils bougent. Après, on met un câble et on tire avec une certaine force, en général dans le sens des vents dominants, et c’est là qu’on sait dire si l’arbre est stable ou non. On sait remarquer ça aussi par le feuillage qui est beaucoup plus clair ou lorsqu’il y a beaucoup moins de feuilles dans l’arbre ", explique Thomas Lafontaine, bûcheron élagueur.