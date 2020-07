Liège à la traîne en matière de mobilité pour les cyclistes

Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

Le dossier fait la une de l’hebdo qui pique. Derrière cette dizaine de pages dédiées à la petite reine, il y a notamment la journaliste Pauline Zecchinon. "Comme beaucoup de Belges, j’avais un vélo mais je ne l’utilisais pas énormément, reconnait-elle. Puis je m’y suis mise en ville pour de petits trajets. Et c’est quelque chose que je veux continuer à faire !" Mais comme beaucoup de Belges aussi, la journaliste dresse un constat : le manque de sécurité est flagrant et cela freine les adeptes de la bicyclette. Les autorités vont devoir faire face à de nombreuses problématiques pour que les cyclistes novices continuent d’enfourcher leur vélo maintenant que les automobilistes ont largement repris la route.

Un cruel manque d’aménagements à Liège

Elle a notamment recueilli le témoignage d’Erwan, qui parcourt en moyenne 70 km quotidiennement sur sa bicyclette pour se rendre au travail. "À Liège, il y a peu ou pas de pistes cyclables, ou en tout cas de pistes séparées de la route, qui sont les pistes où les cyclistes se sentent le plus en sécurité. Et c’est vrai que ce témoignage était poignant parce que cette personne fait 70 km aller-retour dans le centre de Liège tous les jours pour aller travailler… Et ne passe pas une seule fois sur une piste cyclable qui soit séparée de la route ! Donc il ne se sent pas toujours en sécurité sur son trajet", regrette Pauline Zecchinon.

Au-delà des enjeux en termes d’aménagements et de sécurité dans les grandes villes du pays, le dossier aborde le vélo sous tous ses angles : bénéfices sur la santé, mesures pour lutter contre le vol des deux roues ou encore les plus belles balades à apprécier en pédalant. Le tout est à découvrir dans "Mon vélo, ce héros" dans le Moustique de cette semaine.