Liège a désigné son meilleur cuisinier amateur de boulets

Liège a désormais son meilleur cuisinier amateur de boulets ! Et c'est une cuisinière. On connaissait déjà le concours du boulet de cristal, une compétition qui récompense le meilleur chef professionnel pour ses boulets. Ici, autre concept : le défi, organisé par la confrérie du gay boulet, s'adresse à Monsieur et Madame tout le monde.