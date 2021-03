Liège: à défaut de public, la Compagnie Adoc se produit devant des programmateurs de salles

Comme tant d'autres événements culturels, le festival "Nourrir Liège" qui devait avoir lieu en ce mois de mars est reporté au mois de mai, et cela en raison de la crise sanitaire.

La Cie (Compagnie) Adoc devait y présenter sa dernière création "Nourrir l'Humanité, acte 2" (spectacle sur le monde agricole). A défaut de pouvoir jouer devant le public, la Compagnie liégeoise a toutefois décidé d'occuper la scène de la Cité Miroir pour répéter et y rencontrer des programmateurs de théâtre et de centres culturels. Une façon d'exister et de résister.

Une manière pour nous, artistes, d'exister

Des dates annulées en novembre, d'autres reportées en mai... qu'à cela ne tienne! La Cie Adoc ne lâche rien et a décidé de jouer quand-même. Charles Culot: "On a gardé ces représentations pour faire de la diffusion, pour inviter tous les programmateurs de Belgique que nous connaissions, ceux qui avaient vu la première version de la pièce, à venir voir la deuxième version de la pièce "Nourrir l'Humanité acte 2". C'est une manière pour nous, artistes, d'exister en cette période difficile, de continuer à maintenir une activité, à montrer ce que l'on fait pour espérer une grande tournée future. Nous avons énormément de chance parce que nous avons la possibilité d'avoir cette salle, et les moyens de le faire".

On repère les spectacles pour les saisons prochaines

Dans la salle, des programmateurs venus de Namur, du Brabant Wallon ou encore de Welkenraedt: "En tant que professionnel, s'asseoir dans une salle de théâtre et aller repérer les spectacles en vue des saisons prochaines, ça fait un bien fou. "C'est à peu près le dixième spectacle que je vois dans des circonstances comme celles-ci. Encore bien qu'on a ça, mais même si on a ça, qu'on voit des spectacles, on n'est même pas sûr de pouvoir les programmer la saison prochaine. C'est très très compliqué, mais j'imagine que c'est encore plus compliqué pour des jeunes qui font leur premier spectacle". "Nous, on y croit que les théâtres vont rouvrir, que les artistes vont jouer. En tout cas moi je le vis comme une nécessité. Donc pour l'instant, je garde la flamme, même si c'est vraiment difficile".

La Cie Adoc donne rendez-vous aux spectateurs au mois de mai, en plein air, dans le potager collectif de Bressoux.

Notez que ces représentations se donneront dans le cadre du festival Nourrir Liège qui se voit reporté du 10 au 16 mai prochain.

Infos: https://adoc-compagnie.be/