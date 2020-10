Liège: à bout, le personnel soignant manifeste devant le CHU et le CHC MontLégia

A Liège, le personnel du CHC MontLégia et du CHU manifeste ce jeudi, en début d'après-midi, devant les deux hôpitaux. Des hôpitaux saturés en raison de l'épidémie de coronavirus. Les conditions de travail du personnel sont de plus en plus difficiles. Les blouses blanches réclament des renforts et dénoncent des promesses non tenues.

Au CHU, ce sont des groupes baptisés "Mobilisons-nous" et "Soignants en péril" qui ont appelé à manifester pour dénoncer les conditions de travail actuelles et réclamer la revalorisation de leur profession.

On nous avait promis beaucoup de choses après la première vague

Au MontLégia, l'action est menée à l'appel de la CNE. Isabelle Linder, du groupe santé CHC: "Nous sommes de plus en plus débordés par la situation. Tous les travailleurs sont en surcharge de travail, d'autant plus que pendant cette deuxième vague, la contamination du personnel est très très importante. Après la première vague, on nous avait promis beaucoup de choses: de l'aide, une revalorisation des salaires. Les gens sont franchement déçus. Ils se donnent à fond. On est dans la deuxième vague, et c'est encore pire. On attend de l'aide, mais d'où viendra-t-elle? Les soins de santé, on a tapé dessus pendant des années et des années. Maintenant, des infirmières, il n'y en a plus".