Liège: 9e édition de la biennale Mobil'Art à l'Espace Prémontrés

Ce vendredi débute, dans l'église des Prémontrés et dans les locaux du séminaire de Liège, la 9e biennale d'art contemporain intitulée "Mobil'Art".

73 artistes, peintres et sculpteurs présentent soit, leurs œuvres récentes soit, une œuvre réalisée par rapport au thème proposé "Réchauffement climatique, ours polaire en péril".

Initié et organisé par l'asbl Solidarité Fraiture, Mobil'Art est surtout une expo-vente réalisée au profit des personnes atteintes de sclérose en plaques.

La sclérose en plaques

Il s'agit d'une maladie qui est neurologique dans son invalidité. Quant au point de départ, il apparaît clairement comme une perturbation de l'immunité donc, de notre mécanisme de défense. Comme l'explique le docteur, Benoit Martens, Responsable du service de Réadaptation au CHU-CNRF. "Le mécanisme de défense d'une personne peut, parfois, se tromper de cible. Dans le cas d'une sclérose en plaques, notre mécanisme de défense va attaquer le système nerveux et particulièrement ce qu'on appelle les gaines de myéline. Les lésions peuvent se trouver au niveau du cerveau et de la moëlle épinière. Elles vont donner tous les tableaux neurologiques que l'on peut imaginer. Essentiellement des lésions de pertes musculaires mais aussi des sensations de brûlures et de picotements dans le corps. Parfois, la vue peut être atteinte ainsi que des fonctions cognitives".

Mobil'Art pour soutenir les patients et la recherche

Une partie des fonds récoltés est consacrée à des recherches fondamentales sur la sclérose en plaques sous l'égide de la Fondation Léon Frédéricq. Quant à l'autre partie, elle s'inscrit directement dans les activités du CHU-CNRF.

Benoît Maertens: "Le point de départ de l'exposition est la nécessité de financer les frais de déplacement pour des personnes qui viennent suivre des traitements de rééducation au Centre de Réadaptation de Fraiture parce que, durant toute cette évolution, les patients doivent essayer d'entretenir au mieux leur potentiel physique mais également intellectuel et l'INAMI ne prend pas nécessairement en charge les frais de déplacement".

Renseignements sur le site: http://www.mobilart.be/accueil