Liège: 8e édition du Festival Pays de Danses

"Il y a, en effet, des spectacles très grand public, comme la soirée de clôture, avec une Compagnie sud-coréenne qui transpose sur scène ces grands mouvements des ensembles bien connus de Corée du nord, explique Pierre Thys . C’est drôle, c’est intelligent, c’est hyper festif et les costumes sont extraordinaires. Et puis nous avons des propositions un peu plus pointues, un peu plus provocantes aussi. Je pense à cette danseuse qui fait une sorte d’effeuillage sur le plateau".

Le Théâtre de Liège désire de plus en plus s’inscrire dans une programmation qui touche tous les publics.

Cie Nationale de Bailado (Lisbonne) - © Hugo David - Pays de Danses

Focus sur le Portugal

Après la Corée du Sud il y a 2 ans, c’est au tour du Portugal d’être le pays à l’honneur. Une tradition qui permet d’amener le public du festival sur d’autres territoires de danse.

Pierre Thys: "On choisit un pays parce que la danse qui s’y passe nous intéresse, parce qu’elle est dynamique, parce qu’elle est emblématique d’une société et dotée d’une esthétique particulière. Le Portugal a la chance de posséder un grand ballet classique mais il a également la chance d’avoir de jeunes chorégraphes plutôt issus de la danse contemporaine et du hip-hop plutôt que la danse contemporaine comme on l’entend".

Le Portugal est également un pays où la diversité des corps est importante et issue de mélanges qui sont inscrits dans ses gênes. Comme l’explique Pierre Thys." Le corps du danseur portugais est métissé car il y a une espèce de fluidité qui s’opère entre les ex- colonies comme le Mozambique, l’Angola, le Brésil, le Cap Vert et le corps du danseur portugais a bénéficié de cette richesse- là".

Petit pays de danse

Ce programme s’adresse, tout particulièrement aux jeunes spectateurs. Cette année, 2 spectacles signés Caroline Cornélis proposent des spectacles pour les petits dès 3 ans.

La 8e édition du Festival Pays de Danses a lieu du 30 janvier au 21 février 2020, le programme est à découvrir sur le site:https://theatredeliege.be/evenement/pays-de-danses-2020/