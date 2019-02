Liège: 7 dentistes du CHU en mission au Togo

Ils sont 7, ils ont entre 25 et 39 ans.Ils sont dentistes au CHU de Liège

Tous dépendent du CHU de Liège et ils vont s'envoler ce samedi pour une semaine à Lomé au Togo.

Ces jeunes dentistes ont aussi tous une spécialisation dans leur domaine. Ils ont décidé de rejoindre là bas le dispensaire construit par l'ong bruxelloise EODEC.

C'est la première mission humanitaire de ces dentistes du CHU qui ont donc pris un peu de leur temps pour le consacrer à d'autres et leur tâche sera variée.

35 dentistes pour 6 millions de personnes

Au Togo,il n'y a que 35 dentistes pour 6 millions d'habitants. Il y a 10 ans, l'asbl bruxelloise EODEC a décidé d'y installer un petit cabinet avec 2 fauteuils puis grâce aux dons, c'est un dispensaire flambant neuf qui a vu le jour en 2016. Superéquipé, il accueille régulièrement des dentistes venus renforcer les équipes sur place. A côté du dispensaire, une clinique mobile installée dans un camion permet aussi de soigner la population qui ne peut se déplacer.

Les dentistes liégeois devront également faire de la prévention d'hygiène bucco-dentaire et ils formeront également des assistants sur place.

"Ca nous tenait tous à coeur dans nos vies personnellement de prendre ce type d'engagement.C'est pour notre propre développement personnel. On arrive juste avec nos mains et nos compétences et on arrive déjà à faire de très belles choses. C'est finalement juste donner un peu de temps pour d'autres personnes et ça , c'est vraiment super!", explique Brieuc Hanozin, un des dentistes en partance.

La mission s' achèvera le 9 mars.