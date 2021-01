Liège : 60 ans après le sac de la gare des Guillemins, un manifestant de la "grève de 60" témoigne

Il y a tout juste 60 ans, le 6 janvier 1961, la gare des Guillemins à Liège était saccagée par des manifestants. On est au cœur de ce qu’on appellera la grève de l’hiver 60, un mouvement populaire qu’on surnommera aussi la Grève du siècle. Elle débute mi-décembre. En Wallonie, pratiquement tout est à l’arrêt. Les travailleurs s’opposent au projet de "loi unique", un plan d’austérité mis en place par le gouvernement chrétien libéral de droite de l’époque. Après 18 jours de grève générale à Liège, la colère monte. La ville est à l’arrêt. Le climat est à l’émeute. On replonge dans cette mobilisation qui a marqué l’histoire sociale de la Belgique.

La gare des Guillemins, flambant neuve, est saccagée. Le siège du journal La Meuse, opposé à la grève, sera aussi assailli par les manifestants. Voitures démolies, vitres brisées, trolleybus lapidés. A l’époque, Arrigo Marcon, l’un des manifestants, a 23 ans. Ouvrier dans le bâtiment, ce jeune militant vit les événements avec insouciance. "On allait montrer aux gens notre rage. Quand on est jeune, on ne réfléchit pas. On était presque contents, on rigolait quand on renversait un tram ou quand on basculait des voitures", se souvient-il.

"On a enlevé les pavés évidemment ! Il y avait des groupes de jeunes avec des brosses et des bidons de goudron. Ils badigeonnaient les façades de certains magasins. Puis on lançait les pavés des bâtiments comme la gare des Guillemins, qui était un peu un emblème du monde capitaliste, du monde qui laissait les travailleurs sur le carreau."

"Les interventions des forces de l’ordre ont fait qu’il y a eu des blessés, des bousculades et des dégâts. C’est un peu comme à la guerre : elle n’est pas juste, elle n’est pas bonne, mais à un moment donné, il faut la faire. Si on a avancé, c’est grâce à cette grève. D’ailleurs, la grève de 60 est emblématique, c’est quelque chose qui est resté", épingle Arrigo.

Le professeur d’histoire à l’UCLouvain rappelle quant à lui que cette grève n’était pas faite que d’échauffourées : "On a retenu beaucoup dans la mémoire collective les moments de violence. Mais l y a eu des moments beaucoup plus pacifiques, notamment où les femmes et les enfants ont manifesté."

Une grève d’une longueur inédite

Les affrontements vont durer pendant 7 heures. Bilan : 75 blessés et deux morts. Une semaine après, la loi unique est votée. "Liège est l’épicentre de cette grève. C’est une ville morte en ce 6 janvier. Il y a 3 semaines que la grève s’est installée. Il fait froid et les fêtes de fin d’année ont été particulièrement difficiles pour les familles des grévistes et les familles en général, raconte Pierre Thilly. Il y a une sorte d’exaspération et une mobilisation très forte : le nombre de gréviste n’a jamais été aussi important. Tous les éléments sont réunis pour faire de ce début janvier un moment explosif."

La grève aura duré 5 semaines. "La longueur de cette grève est inédite dans l’histoire sociale de la Belgique du 20e siècle. C’est le caractère exceptionnel de la mobilisation 'Lège, ville morte' ou 'Charleroi, ville morte ", explique l’historien. Si bien qu’on la qualifiera " Grève du siècle ".

Cet épisode constitue un véritable moment de rupture, de passage vers une nouvelle société : "Avec le recul, on a vu derrière cette grève un moment de rupture, de transition : le passage de la société industrielle vers la société postindustrielle. La fin de l’industrie lourde, du charbonnage et de la sidérurgie. Certains y ont vu le chant du cygne de l’industrie wallonne, d’une certaine forme d’industrialisation. Mais aussi le chant annonciateur d’une autre Wallonie, plus automne, plus fédérale. En cela, on retrouve le combat des militants wallons comme André Renard. En soi, cette grève est un moment de rupture mais aussi de passage vers une nouvelle société."