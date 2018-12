Liège: 48H de grève à la police

Les policiers en ont ras-le-bol! Ils le diront une nouvelle fois fin de semaine à Liège avec deux journées d'actions.

Manque de personnel

Jeudi, les policiers se rassembleront dès 6H devant l'hötel de police de la rue Natalis à Liège: "nous serons en grève, il y aura un piquet et d'autres commissariats seront fermés", explique Eddy Quaino, permanent CGSP police. C'est une action sectorielle pour les problèmes spécifiques à la police et ils sont nombreux: "on est en manque important de personnel, il y a le problème de nos jours de congés, de certaines primes et du statut disciplinaire", précise le permanent syndical.

Pensions et pouvoir d'achat

Le lendemain, les policiers se croiseront également les bras dans le cadre, cette fois, de la grève générale interprofessionnelle à l'appel du front commun syndical en province de Liège: "les policiers sont concernés comme tout le monde par la baisse du pouvoir d'achat. Ca fait 19 ans que nos barèmes n'ont pas été revus! Et puis il y a aussi le dossier des pensions".

Deux jours de grève, d'actions. Cette fois , les policiers ,à bout de souffle, veulent absolument être entendus.