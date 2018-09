Liège: 45 chevaux de compétition ont pris l'avion pour les Etats-Unis

Depuis une dizaine d'années, l'aéroport de Liège s'est spécialisé dans le transport de chevaux pour les grandes compétitions. - © RTBF - Françoise Dubois

Le Horse Inn liégeois est devenu le plus grand centre de ce type en Europe. David Alexis, manager chez Lachs, la société qui gère la logistique au Horse Inn: "Les 45 chevaux qui décollent ce matin sont arrivés hier après-midi. Ils ont donc une nuit de repos ici dans les box du Horse Inn et sont bien relax pour le vol. Ils sont chargés dans les box aériens, ce sont des box spéciaux qui peuvent prendre jusqu'à trois chevaux. Ici, majoritairement, ils sont par deux pour une question de confort. Après, ils sont tous embarqués dans l'avion. Ici, c'est un boeing 777 de la compagnie Emirates. Sur chaque vol, il y a un vétérinaire pour le bien être des animaux en vol. Mais en règle générale, tout se passe merveilleusement bien parce que ces personnes-là et les chevaux sont habitués à ce genre de transport. Ils sont partis pour 9 heures de vol direction Greenville aux États-Unis". Le prix d'un cheval de jumping peut s'élever jusqu'à plusieurs millions d'euros.

A noter que les jeux équestres mondiaux se déroulent du 11 au 23 septembre en Caroline du Nord.