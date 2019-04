Liège: 400 personnes ont assisté à la séance d'information publique sur le tram

Toute les questions ont pu s'exprimer hier. Un intervenant s'est même inquiété... de la nationalité des ouvriers. Si sa question a fait ricaner la salle, il a tout de même reçu une réponse. Le tram est construit en Espagne. Ces ouvriers-là sont donc espagnols. Mais la société qui réalise les travaux à Liège est de Crisnée. Ses ouvriers seront donc liégeois. Et il y avait dans l'appel d'offres une clause anti-dumping social.

Beaucoup de questions ce jeudi soir également sur le parking . Avec cette réponse: dans les quartiers en travaux, le nombre de parkings riverains sera augmenté et les contrôles aussi avec deux voitures de police qui vont scanner les plaques: 15 000 plaques contrôlées par jour. S'il y a des problèmes de sécurité ou de livraisons, il faudra le signaler aux permanences hebdomadaires.

En ce qui concerne la sécurité des cyclistes, il a été répondu que ce serait une période difficile pour tous et que la police y serait attentive.

Pendant le chantier, que les habitués de la Batte se rassurent, le marché dominical va continuer, redistribué sur une seule rangée et un peu vers la place Cockerill.

Sur certains tronçons, le tram fonctionnera sur batterie. - © RTBF - François Braibant

Ces ouvriers vont poser 12 kilomètres de voies entre Sclessin et Coronmeuse. Ils termineront ce travail dans deux ans. Ils vont aussi modifier trois ponts.

Le pont Atlas, qui n'aura pas de caténaires - de fils électriques - pour alimenter le tram. Le pont de la rue des Tilleuls va devoir subir une rénovation lourde. Et il y a encore le pont des modeleurs à Sclessin, sur lequel il va falloir travailler.

Quelques précisions et confirmations sur le tracé

Le boulevard de la Sauvenière deviendra un cul-de-sac et Feronstrée sera piétonne, mais les parkings payants y resteront accessibles. On rebouche bien la trémie Charlemagne. Le tram passe Avenue Rogier et pas sur le site propre des bus du boulevard, pour ne pas devoir couper la double rangée d'arbres. Ce site propre des bus deviendra un corridor vélo.

La mise en service commerciale du tram est annoncée pour octobre 2022.