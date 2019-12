Liège : 4 ans de prison requis pour le voleur de la statue et des plaques commémoratives en bronze

La peine requise est lourde… Le ministère public réclame 4 ans de prison pour l’auteur du vol de la statue en bronze du fusillé du fort de la Chartreuse et de plaques commémoratives d’un monument de prisonniers de guerre à Chaudfontaine. Ces vols de métaux chargés d’histoire s’étaient produits à quelques jours d’intervalle en avril 2018. A l’époque, la disparition de ces symboles de mémoire avait fait grand bruit. Les plaques et la statue coupée en deux avaient été retrouvées 5 moins plus tard chez un ferrailleur à Soumagne. Aujourd’hui 4 personnes comparaissaient devant le tribunal de Liège pour vol de et association de malfaiteurs.

Une attaque contre la mémoire de notre société selon le Parquet

Le principal accusé ne nie pas les faits de vol de statue et de plaques en bronze. A l’époque, il est en congé pénitentiaire. "Ça représente de l’argent. Il fallait bien que je vive. Je pensais que le site était abandonné. " explique cet homme de 28 ans déjà condamné par la justice. "Vous savez ce que ça représente ?" interroge la juge. "J’ai vu après dans La Meuse que c’était un truc commémoratif de 14-18". La procureure du roi parle d’une infraction honteuse, d’une attaque contre la mémoire de notre société. Elle réclame 4 ans de prison.

Des peines requises qui reflètent le caractère émotionnel du dossier selon les avocats

Une peine démesurée pour l’avocat de la défense, Alexandre de Fabribeckers : "ça a été justifié ici par l’atteinte particulière qui a été portée à la mémoire collective et à l’émotion que ça a généré de s’en prendre à des monuments rappelant le courage de nos aïeux dans ces deux guerres et je crois qu’avec ce type de peine, le Ministère public a voulu stigmatiser cette atteinte qui a été portée au-delà de la gravité des faits puisque mon client était poursuivi principalement pour deux vols simples et accompagnés d’une circonstance d’association de malfaiteurs que nous avons contestée."

Une peine de 30 mois a été requise pour le complice qui a transporté en voiture les objets commémoratifs volés et de 20 mois pour les deux receleurs. Ce sont eux qui ont racheté et gardé les quelques centaines de kilos de bronze qu'ils avaient payés environ 1800 euros. Pour Philippe Zeven, leur avocat, "20 mois de prison, c’est une peine qui reflète le caractère émotionnel du dossier. Ce sont eux-mêmes d’ailleurs qui ont signalé aux enquêteurs lors de la perquisition où se trouvaient les objets. Ils ont immédiatement pris conscience et aujourd’hui, ils ont émis des regrets sincères. C’était directement commercialisable. Il suffisait de tout redécouper et de le vendre aux Pays-Bas. Ils ne l’ont pas fait". De son côté, partie civile, l'Etat belge réclame 6316,2 euros pour le remplacement de la statue. Jugement Le 21 janvier prochain.