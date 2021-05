Liège : 356 fois Bueren, deux Flamands comptent battre tous les records

Une fois, deux fois… Trois fois Bueren ? Si vous avez une âme de sportif, vous vous êtes peut-être déjà mesuré aux célèbres escaliers liégeois. Et vous le savez : les défis un peu fous sont courants, sur ces marches historiques. Mais deux habitants du Brabant flamand se sont mis en tête de battre tous les records.

Rik Goris et Kevin Eulaerts, deux ultratraileurs, veulent gravir 356 fois les escaliers de la montagne de Bueren. Ils commencent à courir ce jeudi matin, à 6 heures.

133.144 marches, 23.800 mètres de dénivelé positif, 3 fois l’Everest

356 fois Bueren, c’est 133.144 marches, c’est aussi un peu plus de 23.800 m de dénivelé positif. Pour faire court, c’est 3 fois l’altitude de l’Everest. Si les deux compères réussissent leur pari, ce sera un record. Et d’ailleurs c’est bien cela le but. " Notre motivation pour faire ça, c’est simplement d’être les premiers au monde à réussir ", confirme Kevin.

Rik et Kévin ne sont pas des débutants. Et pourtant, les célèbres marches liégeoises ne les laissent pas de marbre. " Je suis très stressé ", confesse Kevin. " J’ai mal dormi ces dernières nuits. On a mis plus d’une semaine à préparer toutes nos affaires ".

Trois jours à trois jours et demi, sans dormir ou presque

Les deux ultratraileurs ne connaissent rien de Liège. Mais c’est au pied de Bueren que le bouche-à-oreille les a menés, pour ce défi complètement fou. " On a essayé beaucoup de chemins. Mais on a constaté que c’est sur les escaliers qu’on va le plus vite. On veut le faire en trois jours, trois jours et demi maximum. Si on prend un chemin dans les Ardennes, cela prendrait beaucoup plus de temps."

Trois jours à trois jours et demi de défi, sans sommeil ou presque. Les coureurs ont simplement prévu un matelas dans une voiture. Ils dormiront deux fois deux heures, comme le prévoit le règlement du défi, et pas une minute de plus.