Liège: "300.000 lieues dans les airs", le livre écrit par l'ouftinaute

Régis Sibille, alias l’ouftinaute, est un personnage passionné, depuis tout petit, par la conquête de l’espace. Aujourd’hui, il exerce le métier de policier mais ses rêves d’enfant ne l’ont jamais vraiment quitté.

Un rêve : aller dans l’espace

Quand il était encore un petit garçon, Régis découvre un feuilleton qui va lui donner l’envie d’explorer l’univers.

"Dans les années septante, le vendredi je pouvais aller dormir plus tard et je regardais le feuilleton Star Trek avec passion à la télévision, explique Régis. À 6 ans j’ai dit à mon père que je voudrai faire cela de ma vie : visiter la galaxie. Ensuite, j’ai décidé de devenir pilote d’avion. J’ai pris l’avion pour la première fois avec mes grands-parents, j’avais 10 ans. Malheureusement, lors d’une visite médicale, on m’a décelé un problème à l’oreille interne ce qui a tout de suite mis fin à mon rêve de devenir pilote".

Des années plus tard, Régis se souvient d’avoir regardé en direct le premier vol et atterrissage de la navette spatiale. Mais il avait pris beaucoup de recul par rapport à un voyage dans l’espace car c’était, financièrement, totalement inaccessible. Et pourtant, en 2017, des circonstances particulières font que l'idée d'un voyage spatial est à nouveau au goût du jour.

Régis Sibille : "J’étais allé en Uzbelistan avec un ami nous volions avec la compagnie Aeroflot Russian Airlines. Au retour, j’ai lu un article intitulé : visitez Baïkonour. Et là j’étais fort surpris car pour moi c’était un endroit totalement interdit. Et quelques mois plus tard, j’assistais à mon premier lancement Soyuz et là ça été l’émerveillement total. Je me suis également rendu compte que des sociétés de tourisme spatial comme Blue Origine ou encore Virgin Galactic commençait à entrevoir des vols à des prix plus abordables. Cela équivaut approximativement à 200.000 euros pour effectuer un court vol dans l’espace".

1200 vols dans plus de 100 pays

" 300 000 lieues dans les airs " est le titre de l’ouvrage que Régis a écrit dans lequel. Il évoque tous les vols qu’il a effectués et qui ont marqué son esprit à grande ou à petite échelle.

"Le livre n’est pas réellement lié à l’espace, précise Régis. J’en parle un peu évidement comme de ma première passion. C’est un livre sur les voyages que j’ai pu faire. Une vingtaine de voyages sont décrits ainsi que des expériences aériennes d’un jour".

Découvrez ce personnage hors du commun sur la page FB de Régis Sibille : Louftinaute – un liégeois dans lespace