Liège: 3 magasins Lidl restent fermés ce mercredi

Les salariés des Lidl de Ans, d'un des magasins de Herstal et de Seraing sont en grève. Un mouvement qui est parti du Lidl de Ans qui avait déjà fermé ses portes hier.

Au départ la grogne est partie d'un problème de cantine que les salariés du magasin de Ans disent insalubre. Et depuis la frustration a grandi.

Les salariés dénoncent des conditions de travail de plus en plus difficiles

Françoise Malherbe (déléguée SETCa):"On nous demande d'effectuer toujours plus de travail avec moins de moyens et moins de personnel. Nous n'avons plus le temps de former les gens. Pour ma part, j'ai été interpellée hier matin par les collaborateurs du magasin de Ans qui ont dit on arrête. Ils veulent bien donner un maximum mais là, pour eux, c'est trop. Ils n'y arrivent plus".

Si aujourd'hui, pour les travailleurs, la coupe est pleine, c'est aussi parce que l'enseigne Lidl essaye d'améliorer son image de marque et les salariés ont le sentiment d'être les grands oubliés de cette transformation.

Un mouvement qui pourrait faire tâche d'huile

Mardi, un seul magasin était concerné par la grève, celui de Ans. Aujourd'hui, il y en a trois, en Province de Liège.

Selon les représentants syndicaux, le mouvement ne va pas s'arrêter là. D'autant plus que selon eux, la direction reste sourde à leurs interpellations.

Une rencontre entre syndicat et direction doit d'ailleurs avoir lieu aujourd'hui. Rencontre en fait prévue de longue date. Ordre du jour initial : l'extension des heures d'ouverture et l'ouverture les dimanches.