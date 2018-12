Liège: 28ème festival du Cirque Européen

Dans le cadre de Liège, Cité de Noël, l'European Circus Festival rouvre ses portes dès ce jeudi soir, pour la 28ème édition.

Et l'inusable Stefan Agnessen en est toujours directeur. Il nous présente le programme: "On va commencer avec une grande parade d'ouverture, le cirque dans les arènes romaines, le cirque de Jules César avec la parade des gladiateurs. Et puis on prendra vite le relais pour rendre hommage au cheval et à Philippe Astley. Il y a des numéros particulièrement étonnants choisis il y a plus de deux ans. Je pourrais parler par exemple des acrobates de la troupe Messoudi qui travaille depuis quatre ans au fameux cirque Knie qui sont fort demandés".

Les animaux de la ferme seront également présents: "Il faut bien se moderniser et s'adapter surtout aux lois, comme on n'a plus la possibilité de prendre des animaux sauvages. Les enfants nous réclament toujours des animaux, donc on présente des animaux domestiques, les animaux de la ferme, des vaches, des moutons, des chèvres. Je pense que je suis le seul cirque au monde à pouvoir présenter des moutons dans un cirque".

