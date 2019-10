Liège: 26e édition de la nuit féerique des Coteaux de la Citadelle

Comme chaque année depuis 25 ans, le premier samedi du mois d’octobre, Liège fait la fête et s’illumine à la lumière de plus de 20.000 bougies. Ce sont plus de 40.000 personnes qui assistent, chaque année, à cet événement automnal.

Christophe Voisin (asbl Movigo): "Au départ, la Nuit des Coteaux est une mise en valeur de plusieurs quartiers historiques de la ville de Liège. Il s’agit du quartier hors-château, les coteaux, les terrasses ainsi que toutes les zones autour des remparts de la Citadelle. Cela concerne vraiment toute la zone entre l’espace Tivoli, l’esplanade Saint-Léonard et tous les petits chemins qui montent dans les coteaux de Liège".