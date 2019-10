Liège : 26e édition de la Nocturne des Coteaux de la Citadelle

Depuis 25 ans, chaque premier samedi d’octobre, se déroule dans les quartiers historiques de Liège la Nocturne des Coteaux de la Citadelle. Ruelles, cours, escaliers, terrasses et sentiers témoignent du paysage ancien de Liège. À l’occasion de la nocturne, les lieux se parent subtilement de lumière et s’animent pour accueillir dans une atmosphère féerique une bonne quarantaine de milliers de visiteurs chaque année.

A l’Hôtel de Ville de Liège, ont été célébrés les traditionnels "mariages des coteaux". Il y en a eu neuf au cours de la soirée, dont celui de Julie et David. "Nous nous marions aujourd’hui pour l’ambiance formidable et pour pouvoir faire profiter l’ensemble de notre famille et de nos amis de cette décoration magnifique.", nous a confié la mariée. Son désormais époux ajoutant : "Je suis Liégeois et fier de l’être et j’adore l’ambiance de Liège, surtout au mois d’octobre."

La décoration de la Nocturne des Coteaux est en particulier constituée de 25.000 bougies comme celles posées sur les célèbres 374 marches de la Montagne de Bueren. Une des vues qui aura sans doute été la plus photographiée, une fois encore, ce samedi. Combien de bougies éclairaient ces marches. "4500", se risque une visiteuse. "Beaucoup, beaucoup.", avance plus prudemment une autre qui trouve l’effet : "Magnifique." Elle revient presque toutes les années, pourquoi ? "C’est un plaisir. Et ça permet de redécouvrir la ville un petit peu autrement."

Juste à côté, par l’Impasse des Ursulines et un autre escalier bien plus étroit, grimpons les Coteaux de la Citadelle pour atteindre les Terrasses des Minimes et leur point de vue unique sur Liège… En chemin, ce groupe de jeunes s’est demandé où allait les mener cet escalier. A l’arrivée, ils constatent : "C’est tout à fait incroyable." "On est très surpris, très émerveillés. C’est très beau." "C’est vraiment beau, oui. Et une superbe vue sur Liège, un incroyable panorama." "Et ce n’est pas fini."

Ces deux encore plus jeunes visiteuses sont également très contentes d’être montées jusqu’ici. "Parce qu’on voulait voir les lumières, et le grand escalier.", explique l’une. "Parce que c’est joli.", complète l’autre. Pensent-elles revenir l’an prochain ? "Oui, sûrement." "Ben oui, parce que j’aimerais bien le revoir une fois."