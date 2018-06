Liège: 223 places de stationnement "Shop & Drive" sont officiellement actives

Depuis ce vendredi, 223 places de stationnement "Shop & Drive" sont officiellement actives à Liège. Elles sont réparties dans 20 rues, commerçantes ou proches des piétonniers, et surtout, elles sont gratuites. Mais elles ne peuvent être occupées que durant un maximum de 30 minutes. Un système valable du lundi au samedi, de 8 à 18h. Ces places sont indiquées par une nouvelle signalisation. Pas besoin de ticket, pas besoin de SMS ou de disque de stationnement, les véhicules sont détectés et surveillés par un capteur au sol.

CommuniThings, une société de Louvain-la-Neuve, a déjà installé ce système à Mons il y a un an et demi. Il a permis, comme espéré, d'augmenter le nombre de rotations par emplacement. Elles ont plus que triplé.

Que doit faire l'automobiliste qui veut profiter de la gratuité de Shop & Drive ? " Il doit simplement aller sur le site de la Ville de Liège ou sur l’application mobile et voir en temps réel les emplacements qui sont disponibles afin d’être dirigé vers la place la plus proche. Il a 30 minutes gratuits. Il doit respecter ce temps pour permettre aux autres d’en bénéficier " explique Etay Oren, le patron de CommuniThings

Durant deux mois, la ville a décidé de privilégier la pédagogie à l'égard des automobilistes qui dépasseront les 30 minutes autorisées sur les places Shop & Drive. Mais à partir de la rentrée, ils s'exposeront à une sanction administrative de 55 euros.