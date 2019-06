Liège 2025: une "Nuit des débats" pour clôturer les dépôts de projets

Le 2 avril dernier, la Ville de Liège lançait "Liège 2025", une démarche de participation citoyenne où chacun est invité à proposer des idées et projets pour l’avenir de la ville.

Ce dépôt de projets se clôturera ce jeudi avec un événement inspirant: La Nuit des débats, une soirée de réflexions, d’idées et de propositions pour l’avenir de la Ville de Liège, à l'instar du modèle initié par la Ville de Paris.

Six débats dans trois lieux

Au total, six débats seront organisés dans trois lieux liégeois différents: au Foyer de l’Opéra Royal de Wallonie, à la Cité Miroir et au Reflektor. Joëlle Saive, coordinatrice de l'événement: "Ce sont des thématiques qui parlent un peu à tout le monde. On a par exemple "Faut-il encore autoriser les maisons quatre façades en métropole liégeoise?", ou "Et si la voiture devenait l'exception?". On a un débat qui porte aussi sur l'économie sociale et circulaire, un autre sur les cours d'empathie à l'école. Il y a aussi un débat sur "Comment vivre le sport en milieu urbain?", et le dernier, "Une assiette urbaine locale et bio, comment y arriver?".

Au commande de ces débats, des experts. Mais le public aura aussi l'occasion de s'exprimer. Joëlle Saive: "Ce sont des experts, à la fois belges mais aussi étrangers qui vont venir débattre sur ces sujets. A la fin de chaque débat, on va garder 15 minutes pour les questions/réponses du public. Comme ça, tout le monde aura pu s'exprimer".

Déjà plus de 1300 projets encodés

L'entrée à cette Nuit des débats est libre et ouverte à toutes et à tous: "C'est comme ça qu'on veut cette nuit des débats" précise Joëlle Saive. "C'est une entrée libre, tout le monde vient quand il a envie de venir, et on invite vraiment le public à venir pour générer une dernière fois des idées pour le projet de ville Liège 2025".

A l'heure actuelle, plus de 1300 projets ont déjà été encodés sur la plateforme Liège 2025. La Nuit des débats va donc clôturer cette phase de dépôts de projets. "La Nuit des débats", ce sera vraiment le dernier jour pour encoder des projets, les écrire à la main ou les encoder sur la plateforme Liège 2025" conclut Joëlle Saive.

Retrouvez le programme complet de la Nuit des débats ici.