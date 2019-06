Liège 2025: coup d'oeil sur les projets

Que pensent les Liégeois des projets déposés pour Liège 2025? On le saura à l'issue du vote en ligne ouvert depuis une semaine et ce, jusqu'au 30 juin. Au total, il y a 1604 projets. Un peu plus de 500 concernent le domaine "Urbanisme et aménagement du territoire" et presque autant la "Mobilité".

La Dérivation et ses quais

Un exemple parmi d'autres, la Dérivation et ses quais. Des quais que les projets proposent de réaménager plus ou moins radicalement. Tendance générale: réduire, voire supprimer le trafic routier et végétaliser. Pour la Dérivation proprement dite, il est proposé d'y rendre la baignade possible ou d'y faire flotter des espaces verts ou un quartier d'habitation ou encore d'y mettre en avant les activités nautiques, pour le plaisir des yeux.

Une idée incompatible avec un autre projet, qualifié de "projet du siècle" par son auteur. Il prévoit tout bonnement d’assécher la Dérivation pour créer une immense coulée verte ! Mais quelques commentateurs craignent déjà que, privée de ce régulateur, Liège renoue avec les inondations.

Payer les élus en Val'Heureux?

Bref, des projets se recoupent, d'autres s'opposent. Et il est évidemment impossible de tous les évoquer. Pour le plaisir, épinglons juste celui qui propose, pour stimuler le commerce local, de payer les élus en Val'Heureux, la monnaie citoyenne liégeoise, ou encore un projet intitulé "Il faut récurer Grétry" ! Comprenez: nettoyer la statue du compositeur, plantée devant le Théâtre Royal et souillée par des tags.

Rappelons que le vote est possible jusqu'au 30 juin sur le site www.liege2025.be