Liège : 200.000 euros de subsides pour les Ardentes 2021

A Liège, les organisateurs du festival Les Ardentes poursuivent leur travail. Leur objectif et leur espoir, c’est que l’édition 2021 puisse avoir lieu.

Côté financier, pas de mauvaise surprise pour Les Adentes, la ville de Liège a reconduit le subside soit 200.000 euros. Une aide qui a suscité la polémique lors du conseil communal.

Cinq fois plus qu’en 2019

En 2020, le subside octroyé au festival était passé de 38.000 à 200.000 euros. Une multiplication par 5 que la ville avait justifiée en parlant "d’aide ponctuelle" puisque le Festival était obligé de quitter Coronmeuse et donc d’investir et aménager le site des hauteurs de Rocourt. A l’époque, l’opposition Vert Ardent, avait dénoncé une certaine opacité du dossier.

La crise sanitaire est passée par là. Comme d’autres festivals, Les Ardentes n’ont pas eu lieu en 2020 et la ville a reconduit purement et simplement son subside au grand dam de Vert Ardent qui parle de "capitalisme culturel". "Le budget reste structurellement inéquitable au niveau de la culture", explique Eléna Chane-Alune,"la puissance publique décide donc d’y investir 200.000 euros par an, ce qui représente 70% des dépenses que la Ville consacre aux musiques actuelles et 32% de son budget événementiel, c’est énorme pour une ville qui est fauchée".

Comme l’année passée, la majorité liégeoise semble clairement assumer sa position : "C’est une forme de culture que nous défendons comme d’autres", a maintenu la Ville. Et l’échevin de la culture, Jean Pierre Hupkens d’ajouter : "s’il y a bien une question qui doit se débattre au-delà de la Ville de Liège, c’est bien celle-là".