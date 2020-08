Liège: 15 août en Outremeuse, pas de fête, pas de peket

A Liège, en Outremeuse, le peket est un incontournable des festivités du 15 août. Un peu partout dans les rues et ruelles du quartier, fleurissent alors des bars proposant ce genièvre, en versions nature ou fruitée.

Rien de tout cela cette année, puisque toutes les festivités ont été annulées. Pour les producteurs, c’est une perte sèche.

Installée dans le quartier d’Outremeuse depuis près d’un siècle, la maison Van Laer produit dans sa distillerie artisanale le Pékèt de Liège. Chantal Van Laer dirige cette maison familiale : "Hélas, il y aura évidemment très peu de genièvres qui vont partir. Chaque année, des échoppes, des ambulants, nous faisaient des commandes. Ça peut aller, pour une petite commande, entre 48 et 60 bouteilles jusqu’à 200 bouteilles, ou parfois même des petites fêtes familiales extérieures. D’année en année, nous avions bien sûr les mêmes personnes qui revenaient. On n’a pas eu une seule demande forcément pour le 15 août de cette année. A part, les particuliers qui, traditionnellement, quand même vont boire un petit verre entre voisins peut-être, mais sinon… Donc tout ça, évidemment, va avoir un impact assez important sur notre chiffre et sur les volumes. Là, je vais bien sûr rester avec mes 200 litres de stock. J’espère, comme l’alcool se conserve, qu’on va pouvoir quand même pouvoir vendre un petit peu aux personnes qui recherchent un bon produit belge."