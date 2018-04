Liège: 113 millions pour un atelier flambant neuf de la SNCB à Kinkempois

Liège est un noeud important pour le trafic ferroviaire et si l'investissement semble colossal, il était indispensable. Il a été inauguré ce jeudi par le ministre Bellot et la CEO de la SNCB, Sophie Dutordoir.

L'atelier de Kinkempois datait de 1929 et malgré des rénovations après guerre notamment, il ne permettait plus un travail efficace. En effet, par exemple, les lignes arrivaient en cul de sac ce qui empêchait une certaine fluidité. Autre point noir: il n'existait pas de ligne assez longue pour accueillir un train en entier.

300 personnes pour l'entretien de 422 engins

La construction du nouvel atelier de 20 000 mètres carrés a commencé en 2009.

Avec ses 17 lignes, son accès direct à la gare des Guillemins, l'automatisation de son magasin de pièces détachées, ses nouveaux car wash pour les voitures , l'atelier de Kinkempois gère l'entretien de 422 engins des locomotives aux automotrices en passant par les voitures double étage. Cet outil moderne aura un impact positif pour les voyageurs car le temps d' immobilisation pour la maintenance d'un train sera réduit: "qui dit temps réduit à l'atelier dit aussi train plus rapidement remis en circulation et donc une meilleure ponctualité et plus de places rapidement sur le rail", explique la CEO du groupe Sophie Dutordoir.

300 personnes travaillent dans cet atelier qui n'est qu'une étape du plan d'investissement pour moderniser l'infrastructure: " 300 millions seront investis dans les 5 ans dans nos 9 ateliers. A côté de cela, on renouvelle aussi notre parc existant et là il s'agit de 2 milliards d'euros sur 5 ans", ajoute Sophie Dutordoir.

A l' aube de la libéralisation du rail, la SNCB donne ainsi un coup d'accélérateur à sa modernisation. Une façon aussi d'être encore plus compétitif pour assurer, par exemple à Kinkempois, la maintenance destinée aux opérateurs privés du rail .