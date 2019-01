Lichtenbusch: les agriculteurs manifestent contre le CETA (traité de libre échange)

Ce matin, une centaine d'agriculteurs représentant 17 organisations agricoles dans sept pays européens se sont rassemblés sur le pont surplombant l'autoroute un peu avant la frontière belgo-allemande à Lichtenbusch.

Avec une vingtaine de tracteurs visibles depuis l'autoroute, ces agriculteurs voulaient dénoncer les accords de libre-échange. Ces Ceta, "renforcent les grands groupes et affaiblissent les droits des agriculteurs, des consommateurs et des employés, en allant à l'encontre de leurs intérêts, ici et dans d'autres pays du monde", expliquent-ils.

Les agriculteurs n'étaient pas seuls. Ils ont été rejoints par quelques "gilets jaunes" et par des associations citoyennes qui s'opposent également à ces traités commerciaux. Ils réclament une politique commerciale mondiale équitable et une Europe solidaire "qui accorde la priorité à la justice sociale et à la protection du climat et de l'environnement".

Pour une politique commerciale équitable et responsable

Christian Wiertz, le vice-président du mouvement agricole MIG, a notamment insisté sur la "nécessité de combattre l'ultra-libéralisme, principalement dans le cadre des prochaines élections européennes".

Claude Girod, membre de la confédération paysanne en France a, elle, rappelé que le travail des paysans avait la même valeur que celui de tous les autres travailleurs et qu'il est important pour les agriculteurs de pouvoir bénéficier d'un revenu décent.

Erwin Schöpges, président de l'European Milk Board a, pour sa part, souligné que les traités de libre-échange ont une influence négative sur les pays d'Afrique notamment où les surproductions de lait en poudre européenne, sont vendues à des prix hors concurrence, qui ne permettent plus aux locaux de vivre de leur production.

Les représentants des différents pays ont ensuite symboliquement jeté au sol différents traités dont ils ne veulent pas, avant de signer une déclaration conjointe pour une politique commerciale équitable et responsable.

La date de ce rassemblement n'a pas été choisie par hasard puisqu'une procédure est actuellement en cours devant la Cour européenne de Justice afin d'examiner la teneur des tribunaux arbitraux contenus dans le Ceta et alors que les conclusions de l'avocat général sont attendues, à ce sujet, le 29 janvier.