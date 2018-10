Les voix de préférence en province de Liège

Quels sont les candidats qui ont réalisé les meilleurs scores personnels ? Forcément, ça se passe dans les grandes villes. Le premier liégeois en Wallonie est Willy Demeyer. Il récolte 11.293 voix. Son plus proche poursuivant est la libérale Christine Defraigne : 6.277 suffrages. Sur le podium de la province de Liège vient ensuite le socialiste Frédéric Daerden : : un peu plus de 5000 voix sur Herstal.

Et puis le tir groupé des sérésiens : 4635 pour Francis Bekaert, qui sera donc le bourgmestre, clairement talonné par Deborah Geradon. La députée est 200 voix derrière sa tête de liste, il faudra clairement compter avec elle dans les années qui viennent.

A noter que trois PTB sont dans le top 50 wallon : Raoul Hedebouw et Sophie Lecron, à Liege et Damien Robert à Seraing.

De bons scores personnels dans des communes plus petites

Certains,dans des communes plus petites, ont réalisés des scores proportionnellement importants : à Hannut, très beau score de Manu Douette, qui poursuit son mayorat. Il a engrangé avec 3400 voix. Un taux de pénétration de plus de 30%

à Theux, il ne sera pas bourgmstre mais Mathieu Daele est le champion des voix de préréfence - 1165 voix - devant ses adversaires

et à Limbourg, Valérie Dejardin fait à elle seule plus de 40% des voix de sa liste. 1674 dans une petite commune, c'est un plébiscite.