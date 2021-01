Les victimes de la fusillade de la place Saint-Lambert ont le droit de demander des comptes à l'Etat belge

C’est un principe du code civil : quiconque commet une faute doit réparer les torts qu’il a causé. Mais il existe des exceptions. Pour les magistrats, par exemple. Si un juge a pris une mauvaise décision qui a lésé quelqu’un, il faut d’abord épuiser tous les recours avant de pouvoir demander réparation au ministre de la Justice.

Dans le cas de la fusillade de la place Saint-Lambert, c’est problématique : selon plusieurs victimes, parfois collatérales, le tueur n’aurait jamais dû être laissé en liberté conditionnelle.

Mais ces gens, blessés ou traumatisés, ont croisé la route du tireur par hasard. Ils n’avaient, jusqu’à ce sinistre moment, pas le moindre droit de contester la décision du tribunal d’application des peines de relâcher cet individu. Ils ne l’ont donc pas fait. Sont-ils alors privés de la possibilité de réclamer maintenant des comptes à l’État belge pour le préjudice qu’ils ont subi ?

C’est de cette manière que la loi a toujours été interprétée, jusqu’ici. Mais pour la Cour constitutionnelle, c’est discriminatoire. Les demandes de dédommagements, déposées par des passants du treize décembre ou leurs familles doivent être déclarées recevables. Quant à dire qu’elles sont fondées, et que l’erreur d’appréciation qui a permis à l’auteur des coups de feu de sortir de prison est grave et manifeste, c’est à présent l’objet d’un procès, entamé voici deux ans et demi, et qui peut reprendre.