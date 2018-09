Les victimes de l'attentat de Liège ont été faites Commandeurs du Mérite wallon

Soraya Belkacemi, Lucile Garcia et Cyril Vangriecken, les deux policières et le jeune homme tués lors de l'attentat de Liège le 29 mai dernier ont été fait jeudi à titre posthume Commandeurs du Mérite wallon, le rang le plus élevé de cette distinction remise annuelle par le gouvernement wallon depuis 2011. Le footballeur Eden Hazard et la comédienne Cécile de France ont eux aussi reçu ce titre. Au total, 21 personnalités ont été mises à l'honneur lors de cette cérémonie. Parmi eux figurent aussi l'homme d'affaire liégeois Stéphan Uhoda et le chocolatier verviétois Jean-Philippe Darcis.