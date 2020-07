Les ventes de porte-vélos et d'attaches-remorques explosent avec la crise sanitaire

On le sait, l'une des conséquences indirectes de la crise sanitaire est la hausse exponentielle des ventes de vélos depuis le début du déconfinement et à l'approche des vacances. Du coup, certains secteurs annexes profitent en cascade de ces ventes importantes. C'est le cas des installateurs d'attaches-remorques qui sont pris d'assaut car les ventes de porte-vélos, qui sont fixés sur ces attaches, sont elles aussi en forte hausse.

Nous nous sommes rendus chez un installateur de Petit-Rechain, complètement débordé.

On n'a jamais vu ça

L’atelier est en ébullition: le patron et ses trois mécaniciens travaillent à une cadence folle. La demande d’installations d’attelages de remorques pour y fixer les porte-vélos est du jamais vu dans la carrière de Christian Schillings, le patron de l’atelier: "C'est presque l'enfer, c'est inédit, on n'a jamais vécu ça". Et le carnet de commandes est bien rempli: "On a plus de 200 rendez-vous au niveau des particuliers, sans tenir compte des véhicules neufs qui nous sont déposés, soit par des concessions ou par des marchands de voitures".

On monte entre 12 et 15 véhicules par jour

Le téléphone n’arrête pas de sonner, et il faut gérer l’enthousiasme des clients pressés et souvent déçus des délais. Pourtant, l’atelier ne chôme pas. A peine le temps d’une collation à midi, puis retour aux voitures. La productivité est maximale: "En général, en faisant une grosse journée à quatre, on arrive à monter entre 12 et 15 véhicules. Ça dépend un peu du temps que ça représente par véhicule. Il y des véhicules pour lesquels il faut une heure et demi, pour d'autres, il faut quatre heures".

Les ventes de porte-vélos ont quadruplé

Spécialisé dans les attelages, l’atelier propose cependant aussi des porte-vélos et il n’en a jamais vendu autant. Christian Schillings: "Les porte-vélos, on peut faire fois trois ou quatre sans problème. Le souci, c'est la disponibilité. Tout est en rupture de stock un peu partout".

Un mot d’ordre donc pour les clients: patience…