Les ventes de bois sont très rentables en ce moment pour les communes

C’est au printemps et en automne que les communes qui en possèdent vendent leurs bois. A l’automne dernier, les ventes avaient été mauvaises. Les prix étaient tellement bas que certaines communes ont préféré réserver leurs lots pour ce printemps. Bien leur en a pris puisque les prix sont repartis très nettement à la hausse. Les communes sont donc nombreuses en ce moment à procéder à des ventes.

De 45 euros le mètre cube il y a encore quelques mois, il n’est désormais pas rare que les bois partent à 70 ou 75 euros le mètre cube. Les communes qui vendent en ce moment se frottent donc les mains. Exemple à Malmedy avec l’échevin des forêts André-Hubert Denis : " Le résultat est très bon puisque nous avons une vente globale pour Malmedy de plus de 770.000 euros. On retrouve des cours de bois d’il y a deux ou trois ans ", se réjouit-il.

Les prix sont donc dans la fourchette haute, et cela correspond à la loi de l’offre et de la demande : " Les exploitants, les marchands, les scieries, ont besoin de bois sains, ce qu’ils n’avaient plus depuis quelques années puisqu’ils exploitaient presque exclusivement des bois scolytés. Maintenant, les scolytés sont exploités donc ils en reviennent à de l’exploitation de bois sains et comme les communes avaient moins vendu, l’offre était moins élevée. Maintenant ils ont davantage de possibilités d’acheter les bois sains donc ils en profitent ", explique Joël Verdin, chef de cantonnement de la Division Nature et Forêt de Malmedy.

Quant aux marchands, ils proposent leurs offres, le lot partant au plus offrant. Mieux vaut bien estimer un lot pour ne pas se le faire rafler par un concurrent. A ce jeu-là, Thierry Biemont, de chez Pauls à Saint-Vith, est plutôt doué : " On reçoit un catalogue des communes ou des ventes privées. On va sur place, on estime la qualité du bois, s’il y a de la pourriture, comment les forestiers ont mesuré les bois. Ça dépend aussi du moment : est-ce qu’on a besoin de tel type de bois pour la scierie. En fonction de tout ça, on détermine un prix pour lequel le bois doit être rentré dans la scierie, et on suit le marché en fonction du moment ", détaille-t-il.

Avec des prix pareils, les finances communales font plutôt de bonnes affaires.