Les vendeurs de déguisements rêvent d’Euro(s) pour se remplumer

Après une année difficile, marquée par l’annulation de nombreux événements festifs, les loueurs et vendeurs de déguisements espèrent beaucoup de l’Euro de football. Plusieurs d’entre eux proposent des accessoires pour supporter nos Diables Rouges durant la compétition.

Du chapeau à l’écharpe, en passant par le maquillage, la perruque et la corne de brume : il est possible de se procurer la panoplie complète du parfait supporter.

"Les commerces de déguisement comme nous, on rame depuis 15 mois. On espère que les supporters viendront dans les petits magasins de fête plutôt que dans les grandes surfaces", explique Corinne Leclercq, la responsable du magasin liégeois de location et de ventes de déguisements Abracadabra. "Il n’y a pas une grande différence de prix, maximum 10%. Les grandes surfaces ont bien vendu pendant une année et ils font beaucoup de publicité. Alors que nous, les petits commerces, nous avons besoin d’aide. Finalement, en passant par chez nous, le client ne sera ni déçu, ni ruiné et il aidera les commerçants locaux.